Появилось видео спасения бегемотами антилопы гну из пасти крокодилов

В Сети появилось видео спасения бегемотами антилопы гну на северо-востоке ЮАР. Противостояние смог запечатлеть посетитель национального парка Крюгера, который находится на территории провинций Лимпопо и Мпумаланга, сообщает Вести.ру.

На кадрах видно, как стадо животных подходит к водопою и на них набрасываются крокодилы. Одному из них удается утащить антилопу.

Однако в ситуацию вмешались бегемоты, которые находились неподалеку. Они пришли на помощь бедному животному, напав на аллигаторов. Позднее антилопа, прихрамывая, выбралась на сушу.

В сети также набирает популярность видеозапись, на которой две канадские рыси из Онтарио делят территорию.