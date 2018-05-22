«Кричащие» друг на друга рыси впечатлили пользователей Сети

Видеозапись, на которой две канадские рыси из Онтарио делят территорию, набирает популярность в Сети. Ролик опубликован на видеосервисе YouTube.

По мнению пользователей, хищники выглядят так, будто «выясняют отношения на повышенных тонах». Оператором сцены стала девушка Николь Льюис. Она ехала через лес, когда наткнулась на двух диких кошек, «кричащих» друг на друга прямо на дороге. По ее мнению, между ними произошел спор за территорию, сообщает телеканал «Звезда».

12 мая в Сети появилось видео нападения гепардов на французских туристов появилось в Сети.