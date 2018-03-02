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Схватка тигра с медведицей попала на видео

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Индии посетители национального парка «Тадоба» сняли на видео схватку тигра и медведицы-губача.

Территорию, на которой представитель семейства кошачьих встретился с медведицей и ее детенышем, зверь считал своей, поэтому предпринял попытку атаковать косолапых.

Поначалу тигр доминировал в схватке, но потом медведица перешла в наступление и вынудила полосатого хищника бежать.

Местные зоологи рассказали, что обычно в таких схватках побеждает тигр. Однако толстый мех, которым обладают медведи-губачи, защитил самку от травм в этом поединке и позволил ей одержать верх.

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