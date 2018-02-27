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Еноты Московского зоопарка вышли из спячки

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Еноты в Московском зоопарке вышли из зимней спячки.

«Время от времени они уходят в свой теплый домик, чтобы согреться или еще поспать. Однако холода им совсем не страшны: благодаря густому и длинному меху еноты хорошо переносят низкие температуры», — сообщил начальник отдела внешних коммуникаций зоопарка Магомед Саралиев.

Он отметил, что в этом зимнем сезоне еноты ушли в спячку первыми из всех обитателей зоопарка. Однако их зимний сон особенный: зверьки остаются в своем логове и находятся в полусне.

Глубина спячки енотов зависит от перепадов температур, уточняет «РИА Новости».

Как писал iz.ru, Московский зоопарк с 1 марта перейдет на летний режим работы.

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