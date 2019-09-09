Названы города с самыми красивыми женщинами в России

Одни из самых красивых представительниц прекрасного пола проживают в Москве, следует из результатов интернет-опроса, проведенного агентством «ТурСтат». Голосование приурочено к Международному дню красоты.

В топ-10 городов России с самыми красивыми женщинами также вошли Санкт-Петербург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Самара, Краснодар, Сочи, Омск и Уфа, уточняет сайт kp.ru.

В опросе приняли участие около 200 интернет-пользователей. 23% голосов достались Москве, 10% — Санкт-Петербургу, Новосибирск и Ростов-на-Дону набрали по 6%. Екатеринбург, Казань, Красноярск и Самара получили по 5%. За Краснодар, Сочи, Омск и Уфу проголосовали по 4% респондентов. Далее следуют Волгоград, Воронеж, Калининград, Нижний Новгород, Иркутск и Пермь (3%). За Севастополь и Ялту — по 2% голосов.

Международный день красоты отмечается 9 сентября, уточняет НСН.

6 сентября специалисты назвали пять главных продуктов для женской красоты и здоровья. На первом месте оказались молочные продукты. В перечень также вошли морепродукты, брокколи и шоколад.