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Названы пять главных продуктов для женской красоты и здоровья

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Фото: Depositphotos
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Специалисты назвали пять главных продуктов для женской красоты и здоровья. В список вошли в том числе морепродукты, брокколи и шоколад, пишет MedikForum.

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На первом месте списка оказались молочные продукты. По словам опрошенных журналистами специалистов, из них женский организм получает большое количество кальция, который помогает поддерживать здоровье зубов, волос и ногтей, а также укрепляет кости. Также женщинам рекомендуется не реже двух раз в неделю употреблять в пищу красную рыбу. По словам специалистов, в ней содержатся особенно полезные омега-3 кислоты, которые позволяют предотвратить появление ранних морщин.

Также представительницам прекрасного пола рекомендуется употреблять в пищу продукты с содержанием витамина С, который улучшает состояние и внешний вид кожи. Кроме того, употребление брокколи минимум дважды в неделю помогает улучшить деятельность организма, препятствуя размножению вредных бактерий. Замыкает список рекомендованных к употреблению продуктов шоколад. Отмечается, что речь идет о темном или горьком шоколаде, в состав которого входят магний, марганец, медь, цинк и фосфор.

Ранее 6 сентября сообщалось, что ученые рассказали о риске возникновения инсульта из-за отказа от мяса.

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