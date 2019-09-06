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Ученые объяснили феномен Лох-Несского чудовища

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Фото: commons.wikimedia.org
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Команда ученых из разных стран объяснила феномен Лох-Несского чудовища. Об этом 5 сентября сообщил телеканал TVNZ.

Исследователи более года изучали 250 образцов воды, которые были взяты в разных местах и на разной глубине озера. В итоге они пришли к выводу, что в них содержится большое количество ДНК угрей.

По словам главы экспедиции профессора новозеландского университета Отаго Нила Джемелла, крупные особи этого вида рыб могут достигать в длину почти двух метров. Таким образом подобный вывод подтверждает теорию 1930-х годов.

При этом Джемелл отметил, что всегда найдутся те люди, которые будут искать чудовище Несси.

В сентябре прошлого года жительница США заявила, что обнаружила Лох-Несское чудовище на снимках Google Earth трехлетней давности.

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