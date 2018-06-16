Плавающее в озере загадочное существо засняли на видео в Китае

Сотрудник парка у озера Канас в Китае запечатлел существо, по размером сопоставимое со знаменитым лох-несским чудовищем. Автор видео Ван Синьань уверен, что видел жуткого монстра, части которого показывались над водой.

«Я не думаю, что это были волны, ведь они двигались против течения», — цитирует его Daily Mail.

Ван Синьань оказался не единственным, кто видел существо. Ранее несколько туристов также утверждали, что они наблюдали монстра на озере, но им никто не поверил.

Директор центра дикой природы на озере Канас предположил, что на видео всего лишь попало одно из крупных морских животных, живущих в водоеме.

В августе 2017 года радиолюбитель из Нижнего Тагила пытался доказать существование гигантского чудовища в водах шотландского озера Лох-Несс. Он утверждал, что обладает несколькими снимками со спутника, на которых отчетливо можно видеть морского змея размером 13–34 м на небольшой глубине.