В Китае прошел дождь из осьминогов и креветок
В китайском городе Циндао прошел дождь из морских животных. Фотографиями упавших осьминогов, креветок и морских звезд начали делиться местные жители в соцсетях.
Как пишет издание Daily Mail, метеорологи считают, что обитатели Желтого моря были перенесены в город штормом. По их словам, при сильном ветре их может унести за сотни метров или даже километров от моря.
Так, например, в 2017 году в Мексике ураган принес в город Тампико дождь из рыбы.
15 июня сообщалось, что извержение вулкана Килауза, которое длится пятую неделю на Гавайях, привело к выбросу драгоценных камней оливин зеленого цвета. Местные жители находят эти камни на улицах и пляжах, уверяя, что на острове идет самый настоящий дождь из них.