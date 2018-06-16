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В Китае прошел дождь из осьминогов и креветок

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Фото: twitter.com/Hilmi Kansu
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В китайском городе Циндао прошел дождь из морских животных. Фотографиями упавших осьминогов, креветок и морских звезд начали делиться местные жители в соцсетях.

Как пишет издание Daily Mail, метеорологи считают, что обитатели Желтого моря были перенесены в город штормом. По их словам, при сильном ветре их может унести за сотни метров или даже километров от моря.

Так, например, в 2017 году в Мексике ураган принес в город Тампико дождь из рыбы.

15 июня сообщалось, что извержение вулкана Килауза, которое длится пятую неделю на Гавайях, привело к выбросу драгоценных камней оливин зеленого цвета. Местные жители находят эти камни на улицах и пляжах, уверяя, что на острове идет самый настоящий дождь из них.

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