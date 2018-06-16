В Китае прошел дождь из осьминогов и креветок

В китайском городе Циндао прошел дождь из морских животных. Фотографиями упавших осьминогов, креветок и морских звезд начали делиться местные жители в соцсетях.

Как пишет издание Daily Mail, метеорологи считают, что обитатели Желтого моря были перенесены в город штормом. По их словам, при сильном ветре их может унести за сотни метров или даже километров от моря.

"Çin'in Qingdao bölgesinde çıkan şiddetli fırtınada gökten ahtapot, ıstakoz ve deniz yıldızı yağdı. " pic.twitter.com/LiXQcLJj0p — Hilmi Kansu (@hkansu) June 16, 2018

Так, например, в 2017 году в Мексике ураган принес в город Тампико дождь из рыбы.

15 июня сообщалось, что извержение вулкана Килауза, которое длится пятую неделю на Гавайях, привело к выбросу драгоценных камней оливин зеленого цвета. Местные жители находят эти камни на улицах и пляжах, уверяя, что на острове идет самый настоящий дождь из них.