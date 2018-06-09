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Украинский синоптик не нашла российского следа в отсутствии дождя под Киевом

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Фото: Global Look Press/Aziz Karimov
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Украинский синоптик Наталья Диденко уверена, что под Киевом нет дождя вовсе не из-за «заговора российских климатологов». Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Сторонников теории российского климатического оружия, которое высушивает дождь над Киевом, разочарую. Еще вчера все прогностические модели «давали» дождь в Киеве гарантированно», — написала Диденко в соцсети.

По ее словам, уточненные карты и схемы показывают, что фронт, обещавший дожди на Украине, едва касается столицы. Диденко пояснила что «подлый заговор российских преступных климатологов», а также американских и многих европейских метеоцентров не мог быть осуществлен всего за сутки.

Сейчас в Киеве установилась жаркая погода, воздух прогрелся до плюс 27 градусов, осадков в регионе в ближайшее время не прогнозируется. В связи с этим, предположение о якобы «заговоре российских климатологов», согласно которой Москва «высушивает дожди на Украине» с помощью специального оружия, сделали некоторые украинские пользователи соцсетей. 

Ранее депутат Верховной рады и один из лидеров запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев заявил о том, что Украина устроила засуху в Крыму, перекрыв Северо-Крымский канал.

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