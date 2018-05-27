Украина обвиняет Россию в проведении исследований, которые якобы направлены на разработку химического и биологического оружия массового поражения. Об этом на заседании в Варшаве заявила председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз.

По ее словам, около трех лет российская сторона ведет исследования в области вирусов и геморрагических лихорадок, в том числе Эболы и Марбург. Фриз уверяет, что выдаваемая за разработку вакцин деятельность на самом еле направлена на попытку создать гибрид оспы и Эболы, пишет «РИА Новости».

Кроме того, председатель уверяет, что другие учреждения, занимающиеся исследованиями, закупают материалы, указывающие на разработку отравляющих боевых веществ по типу нервно-паралитических газов.

Фриз заявила, что якобы разрабатываемое Россией оружие может быть применено не только против Украины, но и против других стран, в которых у Москвы есть свои интересы. Также она пообещала представить соответствующий отчет для включения его в спецрапорт по противодействию российским гибридным угрозам.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что на Россию необходимо оказывать санкционное давление, так как именно таким способом был уничтожен Советский союз.