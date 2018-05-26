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В Крыму пригрозили Украине «красной карточкой и удалением с поля»

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Фото: ТАСС/Абулхатин Марат
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Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что идея о возможности патрулирования Керченского пролива украинскими кораблями больше напоминает «сказку на ночь», чем реальность.

«Россия выполняет международные обязательства по зоне свободного судоходства между Таманью и Крымом, пролив открыт, но под нашим контролем. Любая попытка иностранного патрулирования Керченского пролива — это «красная карточка и удаление с поля». На бумаге украинские политики храбрецы, а вот вблизи нашего охранного периметра — не очень», — заявил парламентарий в беседе с «РИА Новости» 26 мая.

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Белик добавил, что на сегодняшний день контроль в Керченском проливе осуществляет морская погранслужба ФСБ, которая не станет церемониться с нарушителями.

«Для особо буйных есть еще силы Черноморского флота и штурмовая авиация, базирующаяся на полуострове», — добавил он.

25 мая стало известно, что украинская партия «УКРОП» («Украинское объединение патриотов») предложила правительству республики план по отражению «агрессии России» в Азовском море. Он, в частности, предусматривает расторжение дипотношений с Москвой и взятие под охрану территориальных вод Украины, в том числе и Керченский пролив, который Киев считает своим.

23 мая депутат Верховной рады заявил, что Крымский мост принадлежит Украине. Аналогично он высказался обо всем полуострове и объектах инфраструктуры на нем.

Крым вошел в состав России в 2014 году после того, как 95,66% жителей полуострова поддержали это решение на референдуме. Украина отказалась признавать итоги народного голосования и по-прежнему считает полуостров своим.

Мост через Керченский пролив, связывающий территорию материковой России и Крым, был открыт 15 мая 2018 года. В церемонии принял участие президент страны Владимир Путин. Автомобильное движение по объекту началось на следующий день.

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