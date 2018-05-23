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В Крыму высмеяли затею Киева отделиться от полуострова каналом

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Фото: РИА Новости/Александр Полегенько
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Затея украинских специалистов о постройке судоходного канала через Перекопский перешеек, соединяющий Крым с Украиной, абсолютно несерьезна и даже фантастична, заявил глава Общественной палаты полуострова Григорий Иоффе.

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Так он прокомментировал публикации украинских СМИ о том, что у специалистов компании «Укргидропроект» есть планы по строительству канала, который позволит обеспечить судоходство между Черным и Азовским морями.

«Я предлагаю им для того, чтобы этот план Украина могла реализовать, снарядить специальную экспедицию на планету Марс, потому что там очень хорошо с каналами, говорят. Пусть переймут марсианскую практику по строительству каналов и вернутся к этому проекту», — приводит слова Иоффе «РИА Новости»

Он подчеркнул, что его задумка по фантастичности сравнима с тем предложением, которое высказывают желающие строить этот канал. 

Крым вернулся в состав России в 2014 году после того, как 95,66% жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав РФ. Украина отказалась признавать итоги референдума.

Тем временем в Германии уже продаются географические карты, где Крым обозначен как российский регион.

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