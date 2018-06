Дождь из драгоценных камней обрушился на Гавайи

Извержение вулкана Килауза, которое длится пятую неделю на Гавайях, привело к выбросу драгоценных камней оливин зеленого цвета, пишет Daily Mail.

Местные жители находят эти камни на улицах и пляжах, уверяя, что на острове идет самый настоящий дождь из них.

Геологи, которые изучают состав лавы вулкана Килауэа, подтверждают: обнаружение камней действительно связано с извержением.

Оливин — драгоценный камень, один из самых распространенных минералов на планете. Другое название камня — перидот. Его используют для изготовления украшений, и в некоторых случаях стоимость камня доходит до $450 за карат.

Friends of mine live in Hawaii, right next to the area impacted by the most recent lava flows. In the midst of the destruction nearby & stress of the unknown, they woke up to this - tiny pieces of olivine all over the ground. It is literally raining gems. Nature is truly amazing. pic.twitter.com/inJWxOp66t