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Мужчину обрызгало лавой от вулкана на Гавайях

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Фото: REUTERS/KRIS BURMEISTER
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Жителя Гавайев госпитализировали с травмами, полученными в результате извержения вулкана Килауэа. Об этом информирует ABC News.

Мужчину обрызгало раскаленной лавой, когда он находился у себя на балконе в доме, расположенном в населенном пункте Пахоа. Пострадавший получил серьезное повреждение ноги, его срочно госпитализировали.

Вулкан Килауэа начал извергаться 3 мая, продолжается эвакуация местных жителей. По данным властей, из-за схода лавы в восточном районе острова Гавайи Пуна начались лесные пожары.

Температура раскаленных вулканических потоков составляет около 1 тыс. градусов, но на открытом воздухе лава охлаждается на несколько сотен градусов.

Многие жители Гавайев уже привыкли к продолжающемуся извержению и перестали всерьез воспринимать его опасность. Местные спортсмены даже сыграли в гольф, используя в качестве лунки вулканический конус.

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