«Поглощение» автомобиля лавой на Гавайях попало на видео
Видеозапись, на которой зафиксировано, как поток лавы из вулкана «поглощает» оставленный на дороге автомобиль Ford Mustang, набирает популярность в Сети.
Видео опубликовано на странице WXChasing в Facebook. Ролик уже набрал более 14,5 млн просмотров.
В настоящее время на Гавайях продолжается извержение вулкана Килауэа, сопровождаемое землетрясениями магнитудой до 6,9. Более 1,7 тыс. человек были эвакуированы. Из-за выбросов пара и газа в атмосфере зафиксировано повышенное содержание диоксида серы.