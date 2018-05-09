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«Поглощение» автомобиля лавой на Гавайях попало на видео

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Фото: REUTERS
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Видеозапись, на которой зафиксировано, как поток лавы из вулкана «поглощает» оставленный на дороге автомобиль Ford Mustang, набирает популярность в Сети. 

Видео опубликовано на странице WXChasing в Facebook. Ролик уже набрал более 14,5 млн просмотров. 

В настоящее время на Гавайях продолжается извержение вулкана Килауэа,  сопровождаемое землетрясениями магнитудой до 6,9. Более 1,7 тыс. человек были эвакуированы. Из-за выбросов пара и газа в атмосфере зафиксировано повышенное содержание диоксида серы.

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