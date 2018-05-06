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Видео с «невезучим» котенком покоряет Сеть

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Видеоролик из Instagram, на котором запечатлен «невезучий котенок», набирает просмотры в Сети. 

На кадрах видно, как рыжая мама-кошка стоит вместе со своим малышом у двери. Родительница открывает ее лапой и быстро проскакивает внутрь помещения. При этом котенок не успевает проследовать за ней, дверь захлопывается, и он остается один.

Интернет-пользователи выразили надежду, что кошка быстро вернулась.

За день публикации видеоролик набрал более 500 тыс. просмотров, указывает телеканал РЕН ТВ.

Тем временем Сеть покоряет еще одно видео с котом: на нем животное лижет свою лапку и одновременно испытывает к ней отвращение.

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