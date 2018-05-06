Туристы едва не закормили до смерти осла и пони в зоопарке

Домашний осел и шетлендский пони едва не погибли от перекорма в Сахалинском зоопарке. Виной тому — посетители, приносящие с собой большое количество продуктов, сообщается на сайте зоопарка.

Животных буквально вытащили «с того света» в минувшие майские праздники.

Отмечается, что сотрудники зоопарка ежедневно сталкиваются с фактом угощения питомцев продуктами, принесенными в зоопарк посетителями, хотя для этих целей в парке продаются специальные сбалансированные кормовые наборы.

К примеру, только за четыре праздничных дня зоопарк посетило более 5 тыс. человек, количество принесенной ими еды превысило 80 кг.

Так, 1 мая возле вольера лошадей за один день набралось 20 кг, что превышает норму рациона животного в несколько раз! Среди «гостинцев» — картофельные очистки, белый хлеб с плесенью, груши, свекла и другие запрещенные продукты, которые могут привести к гибели животных. В вольеры к верблюдам (травоядное животное) летят колбаса, чипсы, помидоры, печенье, кексы и тому подобное.

В связи с происходящим администрация Сахалинского зоопарка просит не приносить продукты в зоопарк и беречь жизнь животных.

В апреле стало известно, что Московский зоопарк планирует открыть в Подмосковье хоспис для неизлечимо больных животных. Проект будет носить инвестиционный характер. В случае одобрения властями Москвы его реализуют до 2020 года.