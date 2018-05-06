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Концентрация углекислого газа в атмосфере достигла максимума за 800 тыс. лет

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Фото: Global Look Press/Hans Blossey
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Уровень содержания углекислого газа (CO2) в атмосфере Земли побил очередной рекорд за последние 800 тыс. лет. Как пишет в субботу, 5 мая, The Independent со ссылкой на данные обсерватории Мауна-Лоа на Гавайях, в течение всего апреля 2018 года концентрация вещества превысила 410 частей на 1 млн (410 ppm).

Отмечается, что среднемесячный показатель превысил этот уровень впервые в истории наблюдений.

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Концентрация углекислого газа в атмосфере впервые оказалась выше 400 ppm в 2013 году. В октябре 2017-го сообщалось, что годом ранее показатель превысил 403 ppm. При этом, как отмечают в институте океанографии Скриппса, до начала индустриальной революции уровень CO2 не поднимался выше 300 ppm.

Ученые предупреждают, что рост концентрации углекислого газа влечет за собой глобальное потепление.  

В начале января сообщалось, что международная команда ученых пришла к выводу о том, что более четверти территорий Земли может высохнуть, если температура на планете прогреется еще на один градус Цельсия.

В 2015 году 195 стран мира, включаю Россию, подписали Парижское соглашение по климату. Стороны взяли на себя обязательство не допустить повышения средней температуры на Земле более чем на два градуса Цельсия к 2100 году. Соглашение должно сменить Киотский договор, срок которого истекает в 2020 году.

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