Прямой эфир

Китайское телевидение выпустило тест на знание России и Путина

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центральное телевидение Китая в своем мобильном приложении выпустило тест, приуроченный к визиту в страну президента России Владимира Путина. Желающие могут проверить себя на знание РФ, деталей биографии ее лидера и событий, связывающих Путина с КНР. 

«Самый хороший друг»
Владимир Путин назвал уникальным формат взаимоотношений России и Китая

Пользователям предлагается за минуту пройти тест из восьми вопросов, в том числе о взаимных подарках лидеров двух стран, о врученных в ходе визитов наградах, о поездке председателя КНР Си Цзиньпина в Сочи в 2014 году и о правильном произношении имени российского президента.

В случае, если все ответы оказались верными, пользователя объявляют «настоящим знатоком России».

Путин находится в Китае с официальным визитом с 8 по 10 июня. В субботу, 9 июня, он примет участие в саммите лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Циндао.

8 июня Си Цзиньпин вручил российскому лидеру орден Дружбы Китая — президент РФ стал первым обладателем этой почетной награды среди иностранцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия и Китай договорились о партнерстве в области электронной торговли
Россия и Китай заинтересованы в урегулировании ситуации вокруг КНДР

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017