Китайское телевидение выпустило тест на знание России и Путина

Центральное телевидение Китая в своем мобильном приложении выпустило тест, приуроченный к визиту в страну президента России Владимира Путина. Желающие могут проверить себя на знание РФ, деталей биографии ее лидера и событий, связывающих Путина с КНР.

Пользователям предлагается за минуту пройти тест из восьми вопросов, в том числе о взаимных подарках лидеров двух стран, о врученных в ходе визитов наградах, о поездке председателя КНР Си Цзиньпина в Сочи в 2014 году и о правильном произношении имени российского президента.

В случае, если все ответы оказались верными, пользователя объявляют «настоящим знатоком России».

Путин находится в Китае с официальным визитом с 8 по 10 июня. В субботу, 9 июня, он примет участие в саммите лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Циндао.

8 июня Си Цзиньпин вручил российскому лидеру орден Дружбы Китая — президент РФ стал первым обладателем этой почетной награды среди иностранцев.