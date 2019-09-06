Ученые рассказали о риске возникновения инсульта из-за отказа от мяса

Ученые Британской диетической ассоциации выяснили, что вегетарианцы и веганы имеют более высокий риск возникновения инсульта, чем мясоеды. К таким выводам они пришли после анализа данных о состоянии здоровья 48 тыс. человек в течение 18 лет, сообщает British Medical Journal.

Исследователи разделили добровольцев на три группы: участники первой группы не делали для себя никаких пищевых ограничений, участники второй ели рыбу, но не употребляли в пишу мясо птиц и животных. В третьей группе были вегетарианцы и веганы, которые употребляли только пищу растительного происхождения.

Как показало исследование, у людей, которые придерживаются веганской и вегетарианской диеты, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был ниже на 22%. При этом на 20% увеличивался риск развития инсульта по сравнению с мясоедами. Врачи предположили, что такие данные могут быть связаны с недостатком витамина В12.

Специалисты отметили, что для здоровья вне зависимости от выбранной диеты нужно употреблять фрукты и овощи, продукты с высоким содержанием клетчатки, белка, а также молочные или их заменяющие продукты.

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