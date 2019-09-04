Ученые зафиксировали летнюю «спячку» Солнца

Этим летом на Солнце не произошло ни единой вспышки, способной оказать воздействие на Землю, сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН) в среду, 4 сентября.

«На текущий момент, это четвертый по продолжительности интервал в современной истории наблюдений, в течение которого наблюдается полное отсутствие активности Солнца», — поясняют ученые.

По их словам, последний, очень слабый, всплеск солнечной активности наблюдался в мае 2019 года и закончился 15 мая, то есть 112 дней назад.

Резкое уменьшение числа вспышек — это один из наиболее характерных признаков минимума солнечного цикла наряду с уменьшением числа пятен на Солнце. В свою очередь причиной исчезновения вспышек и пятен является исчезновение магнитного поля на Солнце, которое носит переменный характер, периодически усиливаясь и ослабляясь с шагом 11 лет.

Как отмечают специалисты, снижение числа вспышек не опасно, однако может свидетельствовать о каких-то серьезных изменениях на Солнце, способных повлиять на его светимость, спектр излучения и, в конечном счете, на климат.

Ранее ученые рассказали о неожиданной трансформации Солнца после смерти. Оказалось, что после своей гибели оно превратится в твердый сверхплотный кристалл, а не в шар из жидкой плазмы, как считалось ранее.