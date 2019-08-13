Здоровая привязанность: еще раз доказана польза грудного вскармливания

Материнское молоко большинства млекопитающих, в том числе человека, содержит фрагменты белков, по строению и составу похожие на опиоиды. Как оказалось, эти так называемые бета-казоморфины влияют на развитие и поведение детенышей. Согласно последним исследованиям, недостаток данных веществ может привести к росту тревожности и снижению привязанности к матери, а избыток способен вызвать вялость и задержку психомоторного развития.

Молочные «опиоиды»

По статистике ВОЗ, полностью на грудном вскармливании находятся лишь 40% детей. Остальные в той или иной степени получают питание в виде заменителей материнского молока. Однако, как выяснили ученые из МГУ им. М.В. Ломоносова, вторая категория детей зачастую лишена необходимого количества бета-казоморфинов — веществ, регулирующих психомоторное развитие и созревание мозга.

Бета-казоморфины представляют собой фрагменты белков, содержащихся в молоке. Ранее было показано их сходство с эндорфинами — присущими нервной системе опиоидоподобными соединениями, регулирующими уровень положительных эмоций, стресс и болевую чувствительность.

Исследователи предположили, что сходство бета-казоморфинов с опиоидами не случайно. Биологи решили выяснить способность данных пептидов регулировать деятельность и созревание различных систем организма новорожденного, питающегося материнским молоком.

В эксперименте несколько десятков новорожденных крысят разделили на две группы — подопытную и контрольную. Первым ежедневно в течение двух недель после рождения делали уколы бета-казоморфина в живот (в дозировке около 5 мг на килограмм массы животного), вторые получали уколы физиологического раствора. Кроме того, все крысята пили молоко своих матерей. Стоит отметить, что молоко крыс само по себе практически не содержит бета-казоморфинов. Эти вещества более характерны для тех млекопитающих, чьи детеныши рождаются с развитым зрением, слухом и сразу начинают познавать окружающий мир, подвергаясь из-за этого стрессу.

Первое, что отметили ученые, — в подопытной группе крысят увеличилась привязанность к матери, детеныши старались держаться к ней поближе и поводить больше времени вместе. Также крысята становились менее пугливыми и более любопытными.

— Еще мы проверяли способность обучения у достигших полуторамесячного возраста крысят в обеих группах, — рассказал профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ им.М.В. Ломоносова Вячеслав Дубынин. — Важно, что к этому времени детенышам давно уже перестали вводить бета-казоморфин. Но, как оказалось, его влияние на деятельность нервной системы сохраняется. В частности, подросшие подопытные животные быстрее и лучше запоминают путь прохождения лабиринта с кусочком еды на выходе, а также менее склонны впадать в депрессию при наступлении неприятных событий.

Таким образом, было доказано, что бета-казоморфины оказывают на мозг сохраняющееся длительное время «программирующее» действие и облегчают адаптацию новорожденных к условиям еще не знакомой окружающей среды.

Мама в депрессии

Однако введение слишком больших доз — от 25 мг бета-казоморфинов на килограмм массы, приводило к тому, что крысята становились вялыми, пассивными, снижали исследовательскую активность.

Выяснилось также отрицательное действие бета-казоморфинов на организм кормящих матерей: они повышали вероятность развития послеродовой депрессии. По мнению ученых, данные молекулы могут попасть в кровь женщины при воспалении грудных желез либо при употреблении в пищу больших объемов коровьего молока. Кстати, опиоидные пептиды коровьего молока заметно активнее, чем человеческого, и потому оказывают более сильное влияние на организм. Впрочем, есть породы коров, которые дают молоко с бета-казеинами только А2 типа. В этом случае молоко обладает существенно меньшей опиоидной активностью.

Специалисты задумались над тем, чтобы добавлять в сухие смеси нужное количество бета-казоморфинов для правильного развития мозга и более естественной адаптации детей. Однако практикующие врачи не спешат согласиться с этой идеей, так как процесс кормления представляется им более сложным — не просто поступлением каких-либо веществ, а общением между двумя личностями, матерью и ребенком.

Значение имеет не только то, чем питается ребенок, но и как это происходит, считает заведующий отделением гастроэнтерологии НИИ педиатрии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Анатолий Хавкин. Именно эмоциональные реакции матери при общении с младенцем способствуют появлению в молоке различных химических веществ, положительно влияющих на формирование нервной системы ребенка и даже его становления как личности.

— Я совершенно не умаляю важность результатов исследований, однако пока говорить о необходимости добавлять бета-казоморфины в смеси для искусственного вскармливания рано. Все-таки с веществами, которые влияют на эмоциональное и интеллектуальное развитие человека, нужно быть предельно осторожными, — отметил Анатолий Хавкин.

Заведующая лечебно-профилактическим отделением для детей раннего возраста «Детского медицинского центра» управления делами президента РФ и эксперт Лиги здоровья нации Анна Базанова также видит картину немного иной.

— В своей практике я не наблюдала снижения активности у детей на искусственном вскармливании в сравнении с детьми, получающими грудное молоко, просто они чаще бывают спокойнее, поскольку кормятся «по часам», — сказала она. –– У «грудничков» отмечается большая тревожность, вопреки результатам ученых из МГУ. Связано это, вероятно, с большей привязанностью к матери. Зато развитие когнитивных функций у этих детей часто бывает выше. Впрочем, это опыт лишь одного педиатра. Для подтверждения или опровержения гипотезы нужен серьезный анализ большой выборки детей, хотя бы нескольких тысяч. Наблюдение за крысятами весьма любопытно, но это все-таки не люди.

На данный момент ученые продолжают исследования роли бета-казоморфинов и других фрагментов молочных белков в развитии и коррекции нарушений материнско-детского взаимодействия, в том числе — аутистической патологии.