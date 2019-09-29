Речь Греты Тунберг в ООН превратили в дэт-метал ролик

Ее сравнивали с Гитлером и рисовали как святую. Но в век глобальной постиронии шуток много не бывает. В сети появилась пародия на речь Греты Тунберг в стиле дэт-метал. Вышло кровожадно, но... Кажется, от музыкального сопровождения речь только выиграла. Еще пара текстов, и Грете можно собираться в тур.