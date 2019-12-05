Трамп поторопил демократов с объявлением импичмента

Президент США Дональд Трамп призвал демократов как можно скорее объявить ему импичмент. Тем самым быстрее начнется и судебное слушание в отношении американского лидера. Об этом сам Трамп заявил в Twitter в четверг, 5 декабря.

«Если вы (демократы. — Ред.) намерены объявить мне импичмент, сделайте это сейчас и быстро, чтобы можно было провести справедливое разбирательство в сенате и наша страна могла вернуться к делам», — написал он.

The Do Nothing Democrats had a historically bad day yesterday in the House. They have no Impeachment case and are demeaning our Country. But nothing matters to them, they have gone crazy. Therefore I say, if you are going to impeach me, do it now, fast, so we can have a fair.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 5, 2019

Ранее 5 декабря спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Трампу будут предъявлены обвинения с целью импичмента, так как «президент не оставляет другого выбора».

Если палата представителей объявит президенту импичмент, сенат должен провести судебный процесс над главой государства. Чтобы отстранить Трампа от должности, нужно, чтобы две трети сенаторов признали его виновным в преступлении. Республиканцы контролируют большинство в сенате, и никто из них пока не высказался в поддержку импичмента.

4 декабря комитет по разведке палаты представителей одобрил доклад по импичменту Трампа. Ранее, 3 декабря, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что итоговый доклад в рамках процедуры импичмента Трампа не содержит никаких доказательств виновности американского лидера.

29 ноября в МИД России назвали импичмент Трампа внутренним делом США. 27 ноября Трамп сообщил, что инициированный демократами процесс импичмента только поможет ему выиграть предстоящие в 2020 году президентские выборы. Сам Трамп неоднократно критиковал слушания по его импичменту, называя их глупыми и сравнивая этот процесс с мошенничеством.

Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он заморозил военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына.

25 сентября Белый дом опубликовал июльский разговор Трампа и Зеленского. Во время беседы президент США попросил украинского лидера изучить дело, связанное с Байденом, на что тот попросил предоставить ему дополнительную информацию. Тема финансовой помощи Украине со стороны США не поднималась.