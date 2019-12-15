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Сенатор Грэм спрогнозировал прекращение процедуры импичмента Трампа

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Фото: REUTERS/Erin Scott
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Процедура импичмента американского президента США Дональда Трампа безрезультатно завершится уже в скором времени. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на председателя юридического комитета сената республиканца Линдси Грэма.

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Отмечается, что республиканцы в верхней палате конгресса США, где у них большинство, собираются положить конец начатой демократами в палате представителей процедуре импичмента Трампа, как только она перейдет на утверждение в сенат.

«Я лично сделаю всё возможное, чтобы импичмент быстро умер», — приводит слова Грэма телекомпания.

Сенатор добавил, что таким заявлением он подает ясный сигнал, что определился со своей позицией. По его словам, если кому-то не нравится Трамп, то он может проголосовать против него менее чем через год.

Кроме того, Грэм выразил уверенность в том, что глава государства имел веские основания просить Киев довести до конца расследование в отношении газовой компании Burisma, в руководство которой входил сын бывшего вице-президента США Хантер Байден.

Осенью был запущен процесс сбора доказательств для объявления импичмента Трампу. Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В частности, сообщается, что Трамп во время своего июльского телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским просил того провести расследование в отношении Байдена и его сына Хантера, угрожая заморозить военную помощь Киеву.

Трамп неоднократно критиковал слушания по своему импичменту, называя их глупыми и сравнивая этот процесс с мошенничеством. Он также выразил надежду на честное разбирательство в сенате.

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