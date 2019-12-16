Трамп потребовал извинений от экс-главы ФБР

Извинений от бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймса Коми в связи с делом о слежке за его штабом потребовал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом хозяин Овального кабинета написал в Twitter в воскресенье, 15 декабря.

Речь идет о начатой в 2016 году американскими спецслужбами слежке за штабом Трампа, наличие которой признал Коми в воскресенье.

«Теперь Коми признает, что был не прав. Но он делает это только потому, что его поймали с поличным… Где извинения передо мной и остальными, Джим?» — написал президент.

При этом он поинтересовался, какие последствия должны быть у этой незаконной акции.

So now Comey’s admitting he was wrong. Wow, but he’s only doing so because he got caught red handed. He was actually caught a long time ago. So what are the consequences for his unlawful conduct. Could it be years in jail? Where are the apologies to me and others, Jim? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 15, 2019

Трамп отправил Коми в отставку еще в 2017 году из-за недовольства его работой.

Генинспектор минюста США Майкл Хоровитц в обнародованном 9 декабря докладе сообщил, что не нашел политической предвзятости в том, как ФБР вело расследование против членов штаба Трампа, хотя и нашел в действиях ФБР «серьезные ошибки».

Расследование о вмешательстве «русских хакеров» в выборы началось после победы Трампа в ноябре 2016 года. Сам глава государства неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании, Москва также отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

22 марта 2017 года глава комитета по разведке палаты представителей США Девин Нуньес заявил, что Дональд Трамп и его штаб стали целью непреднамеренного наблюдения в ходе «обычной слежки» за иностранцами в США.

12 ноября газета The Washington Post сообщила о докладе, посвященном обстоятельствам начала слежки ФБР за Трампом во время президентской кампании 2016 года.