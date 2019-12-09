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Минюст США опубликовал доклад о слежке за штабом Трампа в 2016 году

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Фото: REUTERS/Jim Bourg
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Министерство юстиции США опубликовало доклад, в котором рассказывается о начале слежки за избирательным штабом президента США Дональда Трампа в 2016 году американскими спецслужбами «после получения информации от дружественного иностранного правительства». Автором доклада выступил генеральный инспектор ведомства Майкл Хоровитц.

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При этом в документе отмечается, что в исследовании ведомства был выявлен ряд ошибок и недочетов. В частности, Хоровитц заявил, что нет доказательств «политической предвзятости» руководства Федерального бюро расследований.

Расследование ФБР под названием Crossfire Hurricane было начато 31 июля 2016 года из-за подозрений вмешательства России в президентские выборы. Кроме того, в рамках дела проходили четыре члена кампании Трампа, которых подозревали в связи с Москвой: бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн, бывший руководитель избирательного штаба Пол Манафорт, советники республиканца по предвыборному штабу Картер Пейдж и Джордж Пападопулос.

До этого в понедельник американская газета The Washington Post опубликовала ранее засекреченные документы и интервью официальных лиц о войне в Афганистане. Эти данные, по мнению журналистов, свидетельствуют о том, что американское правительство скрывало правду о военном конфликте.

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