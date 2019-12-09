Прямой эфир

Washington Post опубликовала секретные документы о войне в Афганистане

0
Фото: REUTERS/Baz Ratner
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская газета The Washington Post (WP) опубликовала ранее засекреченные документы и интервью официальных лиц о войне в Афганистане. Эти данные, по мнению журналистов, свидетельствуют о том, что американское правительство скрывало правду о военном конфликте. Об этом пишет WP в понедельник, 9 декабря.

«Конфиденциальная подборка документов, оказавшихся в распоряжении The Washington Post, показывает, что высокопоставленные чиновники США лгали в течение 18 лет пока шла [военная] кампания в Афганистане, делая радужные заявления и скрывая безошибочные доказательства того, что [в этой войне] победить невозможно», — говорится в анонсе к статье.

Отношения полного недоверия: почему сорвался диалог США с «Талибаном»
В Москве опасаются дальнейшей эскалации ситуации в Афганистане

Секретные документы включают в себя 2 тыс. страниц. Это ранее не опубликованные записи интервью с людьми, которые сыграли непосредственную роль в войне: от генералов и дипломатов до медработников и афганских чиновников.

Согласно материалу WP, интервью проводились сотрудниками офиса Специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR) в рамках федерального проекта, посвященного изучению причин неудач самого длительного вооруженного конфликта в истории США. В этих откровенных разговорах описаны многочисленные ошибки и недочеты, провалы в стратегии и эпизоды коррупции, которые охарактеризовали эту военную кампанию.

The Washington Post получила право опубликовать документы в соответствии с законом о свободе информации после трехлетнего судебного разбирательства. При этом газета подчеркивает, что приняла решение опубликовать документы сейчас, а не ждать окончательного решения суда, «чтобы информировать общественность, пока администрация [главы государства Дональда] Трампа ведет переговоры с талибами и рассматривает вопрос о выводе 13 тыс. американских военных, которые остаются в Афганистане».

28 ноября президент США заявил о возобновлении переговоров с представителями «Талибана» (запрещенное в России террористическое движение). Это произошло во время визита в Афганистан.

В июле 2018 года стало известно, что НАТО намерено продлить миссию в Афганистане до 2024 года. Отмечалось, что США дополнительно направят в страну 3 тыс. военнослужащих.

США проводят антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года. Позднее в стране стали действовать международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Боевой контингент покинул Афганистан в 2014 году, а с 1 января 2015 года стартовала небоевая миссия «Решительная поддержка».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Афганистане ликвидировали одного из лидеров движения «Талибан»
Трампа лишили телефона на время поездки в Афганистан

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019