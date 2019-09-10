Отношения полного недоверия: почему сорвался диалог США с «Талибаном»

В Москве сожалеют о срыве переговоров между представителями США и движением «Талибан» (запрещено в РФ). Там также опасаются дальнейшей эскалации ситуации в Афганистане, но всё же рассчитывают, что после некоторой паузы стороны вернутся к диалогу. Об этом «Известиям» заявил специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. Дональд Трамп отменил встречи американцев с талибами и президентом Афганистана Ашрафом Гани в Кэмп-Дэвиде, а также приостановил весь переговорный процесс из-за последнего теракта в Кабуле. Тогда от рук талибов погиб американский военный. Хотя опрошенные «Известиями» эксперты уверены: скорее сработало давление официального Кабула и противников диалога с движением внутри США.

От сделки до джихада один твит

В сентябре мирные переговоры, которые американцы затеяли с талибами еще в начале года, вышли на финишную прямую. 2 сентября официальный представитель американского правительства Залмай Халилзад рассказал общественности, что США согласились вывести за 20 недель более 5 тыс. своих военных с территории Афганистана (это около трети общего контингента Штатов в стране). Взамен талибы, контролирующие половину афганской территории, гарантировали, что страна не будет использоваться в качестве террористической базы. И хотя соглашение было неокончательным и несовершенным, сам факт выхода на договорённость обеими сторонами трактовался как большой прогресс.

На этом фоне субботний твит главы Белого Дома прозвучал как гром среди ясного неба. 7 сентября он сообщил об отмене ранее даже не заявленной встречи в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид с представителями руководства талибов и афганским президентом Ашрафом Гани. Она должна была пройти 8 сентября. Однако Трамп решил ее не проводить из-за теракта, устроенного «Талибаном». 5 сентября в Кабуле был атакован пост безопасности штаб-квартиры миссии НАТО — погибли 12 человек, включая одного американского солдата. Позднее госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что мирные переговоры по Афганистану приостановлены и пока талибы не начнут выполнять свои обязательства, Вашингтон не уменьшит военную поддержку афганским войскам.

В Москве, также предпринимающей попытки наладить диалог с талибами, срыв переговоров между представителями движения и США вызвал сожаление.

— Тем не менее, внимательно отслеживая высказывания той и другой стороны — и представителей США, и талибов — мы отмечаем для себя, что они всё же намерены продолжать разговаривать. Этот эмоциональный момент приведет к определенной паузе в переговорном процессе, но в конечной итоге они, наверное, выйдут скорее на тропу диалога, нежели вражды, — сказал «Известиям» спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.

При этом дипломат признал, что риск дальнейшей эскалации ситуации в Афганистане сейчас высок: попытка одной стороны доказать свою правоту силовыми методами спровоцирует другую на такой же ответ.

С этим согласились и опрошенные «Известиями» эксперты.

— Вероятность того, что обе стороны усилят боевые действия, очень высока, — заметил директор российского Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. — Перспективы мирного процесса есть — возобновления переговоров стоит ожидать после президентских выборов (пройдут 28 сентября), но для этого должен быть значимый шаг со стороны талибов.

Пока, впрочем, представители движения реагируют отнюдь не в примирительном ключе. Выдержав суточную паузу, представители «Талибана» обвинили Трампа в нетерпеливости, заявили, что от отмены встречи в Кэмп-Дэвиде больше потеряют сами американцы, и пригрозили продолжить «джихад» против иностранных войск в Афганистане.

Что не так

Как считает афганский политолог Гаус Джанбаз, всё и так шло к срыву переговоров и инцидент с гибелью американского солдата был использован как предлог отложить диалог в долгий ящик.

— Отчасти сработало давление правительства Афганистана (талибы с порога исключили участие официального Кабула в процессе переговоров. — «Известия»), огромный раздрай существовал и внутри США: главы Госдепа, Пентагона и ЦРУ то и дело противоречили друг другу по теме диалога с талибами. И та часть, которая была против, взяла пока вверх, — сказал «Известиям» Гаус Джанбаз.

Одним из апологетов наведения мостов с талибами выступал президент США. Правда, мотивация у него была не столько пацифистская, сколько экономическая: 18 лет участия американских военных в афганской войне оказались слишком затратными для страны как с точки зрения материальных, так и человеческих ресурсов. И потому он спешил поскорее вывести оттуда войска, но так, чтобы это не выглядело бегством.

Однако не у всех в американском истеблишменте сделка с талибами вызвала восторг. Госсекретарь США Майк Помпео прямо заявил на днях, что не подпишет мирное соглашение с «Талибаном» из-за недоверия к движению. А в августе несколько бывших послов Штатов в Афганистане выступили с открытым письмом, где предупредили: полный вывод иностранных войск из этой страны тут же приведет к новой гражданской войне.

О схожих угрозах не раз говорили и представители центрального афганского правительства, справедливо обиженные тем, что переговоры о мире в Афганистане проходят без них. Это, напомним, упиралось в позицию талибов — они открыто называли правительство в Кабуле «марионетками США» и отказывались иметь с ними дело. Хотя на этой неделе движение вдруг заявило, что уже 23 сентября собиралось провести первые переговоры с центральным правительством.

При этом и сами талибы вели себя так, что недоверие к их словам и обещаниям не выглядело надуманным. Ведь пока катарское крыло движения договаривалось в Дохе о мире с американцами, афганские талибы не прекращали атаковать мирных жителей и силы афганской армии. Но американский лидер как будто не замечал этого вплоть до гибели солдата США.