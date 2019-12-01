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В Афганистане ликвидировали одного из лидеров движения «Талибан»

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Фото: TASS/Zuma/Ahmad Massoud
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Военные Афганистана уничтожили одного из ключевых командиров радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) Мавлави Нуриддина. Об этом сообщил начальник пресс-центра 209 корпуса национальной армии Ханиф Резаи в воскресенье, 1 декабря.

«В результате боестолкновения, которое продолжалось более часа после нападения талибов на правительственные позиции на территории уезда Мингаджик, вместе с Нуриддином были убиты пять боевиков, еще семь боевиков, в том числе два полевых командира ранены», — цитирует его слова «Интерфакс».

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Он добавил, что другие боевики ретировались после нападения правительственных сил и понесенных потерь.

29 ноября в Афганистане побывал президент США Доналда Трамп. Там он заявил, что готов вернуться к переговорам с талибами. Заверив, что представители движения тоже намерены договариваться.

28 ноября в Катаре талибы встретились с представителями Евросоюза. Диалог касался проблем Афганистана и стабилизации ситуации в стране

16 августа брат главы «Талибана» погиб при взрыве в мечети. Теракт произошел в Пакистане.

В июне сообщалось, что власти РФ не намерены исключать движение «Талибан» из списка запрещенных организаций.

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