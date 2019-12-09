Трамп предупредил КНДР о риске «потерять всё»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не станет действовать враждебно в отношении США, поскольку понимает, что в противном случае потеряет всё. Такое мнение высказал в воскресенье, 8 декабря, президент страны Дональд Трамп.

«Ким Чен Ын слишком умен, и он слишком многое может потерять, на самом деле вообще всё, если он будет предпринимать враждебные действия», — написал американский лидер в Twitter.

Трамп подчеркнул, что у КНДР под руководством Ким Чен Ына есть огромный экономический потенциал, но при этом Пхеньян должен произвести денуклеаризацию, «как было обещано».

Ранее в воскресенье КНДР сообщила об успешном проведении «крайне важного» испытания на космодроме Сохэ.

Соединенные Штаты и Северная Корея начали переговоры в 2018 году. Тогда в Сингапуре состоялся первый в истории саммит американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, по итогам которого стороны договорились о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмены санкций со стороны Вашингтона. После этого лидеры еще дважды встречались, однако серьезных успехов в переговорах не достигли.