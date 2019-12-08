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КНДР заявила об успешном проведении «крайне важного» испытания

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Фото: REUTERS/North Korea's Central News Agency
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Академия оборонных наук Северной Кореи успешно провела «крайне важное» испытание на космодроме Сохэ. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) КНДР.

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Отмечается, что результаты этого испытания, которое состоялось накануне, в скором будущем «могут оказать существенное влияние на изменение стратегического положения КНДР».

Ранее, 7 декабря, постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сона заявил, что тема денуклеаризации неактуальна для переговоров с США.

По словам Сона, «продолжительный и содержательный диалог», к которому стремится Вашингтон, на самом деле является уловкой для того, чтобы выиграть время. При этом американская сторона преследует исключительно собственные интересы.

Соединенные Штаты и Северная Корея начали переговоры в 2018 году. Тогда в Сингапуре состоялся первый в истории саммит американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, по итогам которого стороны договорились о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмены санкций со стороны Вашингтона. После этого лидеры еще дважды встречались, однако серьезных успехов в переговорах не достигли.

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