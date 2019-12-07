Постпред КНДР в ООН заявил о прекращении переговоров по денуклеаризации

Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сона заявил, что тема денуклеаризации неактуальна для переговоров с США. Об этом 7 декабря сообщило агентство Reuters.

«Нам не нужно вести длительные переговоры с США, а денуклеаризация уже снята с повестки», — сказал он.

По словам Сона, «продолжительный и содержательный диалог», к которому стремится Вашингтон, на самом деле является уловкой для того, чтобы выиграть время. При этом американская сторона преследует исключительно собственные интересы.

Соединенные Штаты и Северная Корея начали переговоры в 2018 году. Тогда в Сингапуре состоялся первый в истории саммит американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, по итогам которого стороны договорились о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмены санкций со стороны Вашингтона. После этого лидеры еще дважды встречались, однако серьезных успехов в переговорах не достигли.

20 ноября этого года спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн заявил о сотрудничестве Вашингтона с Москвой в вопросе устранения угрозы от северокорейской программы по разработке оружия массового поражения. В тот же день Россия призвала США и КНДР к продолжению диалога по денуклеаризации Корейского полуострова.

После последней встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая прошла 30 июня, Бигэн заявил о готовности Белого дома пойти на определенные уступки в диалоге с КНДР, если Пхеньян заморозит свою программу по разработке оружия массового поражения на время двусторонних переговоров.