Сенатор рассказал о вреде США от импичмента Трампу

Импичмент президенту США Дональду Трампу в перспективе нанесет стране огромный вред. Такое мнение в эфире канала CNN высказал сенатор-республиканец Рэнд Пол.

«Я считаю, что демократы пытаются объявить ему импичмент за его политический курс, с которым они не согласны», — цитирует заявление сенатора ТАСС.

По словам Пола, Трамп последовательно выступает против коррупции при выделении зарубежной помощи. При этом сенатор заявил, что глава государства «в каждом разговоре с ним» жалуется на то, что страны, получающие от США деньги, показывают себя плохими союзниками и поступают не так, как хотят Соединенные Штаты.

Вариант, при котором «придется либо отстранять президентов от власти, либо бросать их в тюрьму из-за неприятия их политики» уничтожит страну, подчеркнул Пол.

Осенью в США был запущен процесс сбора доказательств для объявления импичмента Трампу. Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В частности, сообщается, что Трамп во время своего июльского телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским просил того провести расследование в отношении Байдена и его сына Хантера, угрожая заморозить военную помощь Киеву.

Трамп неоднократно критиковал слушания по своему импичменту, называя их глупыми и сравнивая этот процесс с мошенничеством. Он также выразил надежду на честное разбирательство в сенате.