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Трамп занял лидирующие места на праймериз республиканцев

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Фото: REUTERS/Marco Bello
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Президент США Дональд Трамп, который намерен переизбраться, добился серии первичных побед в голосованиях на праймериз Республиканской партии в «супервторник» 3 марта.

Лидер США выигрывает в Алабаме, Вермонте, Оклахоме, Северной Каролине, Мэне и в штате Теннесси. Благодарность избирателям он выразил в Twitter, посвятив каждому региону соответствующую фотографию.

Бывший губернатор Массачусетса Билл Уэлд и бизнесмен из Калифорнии Роки де ла Фуэнте являются единственными противниками действующего президента на праймериз. Бывший член палаты представителей Джо Уолш (штат Иллинойс) решил приостановить свою кампанию после неудачного выступления в Айове. Руководство Республиканской партии уже высказало свою поддержку выдвижению Трампа на второй срок.

Что касается праймериз демократов, то бывший вице-президент США Джо Байден, по данным СМИ, побеждает на первичных выборах в Алабаме, Вирджинии, Северной Каролине, Арканзасе, Миннесоте, Теннеси и Оклахоме.

Выборы на пост президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

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