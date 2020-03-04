Американист оценил итоги «супервторника» в США

По итогам «супервторника» стало понятно, что гонка кандидатов в президенты США от Демократической партии сузилась до двух человек: бывшего вице-президента США Джо Байдена и сенатора Берни Сандерса. Так главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев прокомментировал прошедший в США 3 марта «супервторник», когда первичные выборы проводятся в 14 американских штатах и в Американском Самоа — заморской территории США. На них избираются делегаты-выборщики, которым предстоит на национальных съездах партий отдать свой голос за того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты.

«Обозначилась линия, что Байден — это ставленник руководства Демократической партии. Перед нами воспроизводится ситуация, которая была во время выборов президента США в 2016 году. Тогда [президент США Дональд] Трамп был против пары Хиллари Клинтон и Сандерс, сегодня вместо Хиллари — Байден», — сказал Васильев.

Однако у нынешней ситуации есть одно важное отличие. На прошедших праймериз республиканцев Трамп укрепил свои позиции и консолидировал свой электорат. Четыре года назад республиканцы были в состоянии раскола, напомнил американист.

«По всей видимости, борьба будет вестись до конца, а именно до начала июня. Разрыв между Байденом и Сандерсом небольшой. В этом году вероятность раскола у демократов очень велика. Потому что руководство партии откровенно играет против Берни Сандерса», — отметил эксперт.

По его мнению, это сыграет на руку Трампу, потому что занятые борьбой друг с другом демократы будут меньше времени уделять на противостояние с действующим главой государства.

Единый кандидат от демократов будет выбран на съезде в июле. Всеобщие выборы президента США пройдут 3 ноября.