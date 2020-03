Ставки сделаны: демократы нашли соперника Трампу

Соединенные Штаты пережили так называемый мини-вторник — день, когда праймериз, по результатам которых будет определен кандидат партии на президентских выборах, состоялись сразу в шести штатах. У демократов соперничество развернулось между двумя претендентами — бывшим вице-президентом Джо Байденом и сенатором из Вермонта Берни Сандерсом. Об итогах этого раунда первичных выборов, который может оказаться ключевым в процессе выбора будущего соперника Дональда Трампа, идущего на второй срок, — в материале «Известий».

По итогам праймериз 10 марта явным лидером «отборочного тура» у демократов стал Джо Байден. Судя по данным на 13:00 мск среды он одержал победу в Мичигане, Миссури, Миссисипи и Айдахо, получив голоса 249 делегатов , свидетельствуют данные Reuters. В штате Вашингтон и Северной Дакоте, где лидирует Сандерс, подсчеты на тот момент пока не были завершены.

В любом случае ключевым моментом в этот вторник была победа именно в Мичигане, который дает претенденту сразу 125 голосов. Примечательно также, что там на свою сторону Байдену удалось склонить как белых, так и чернокожих избирателей — как и в «супервторник» неделей ранее. Примечательно, что перед выборами 2016 года Сандерс победил на праймериз в Мичигане, взяв верх над бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон. Однако, как отмечает экс-глава подразделения Демократической партии штата Марк Брюер, тогда ситуация была кардинально другой — бывшая первая леди была уверена в своей победе и с избирателями активно не работала, по сути, подарив победу своему визави. Кроме того, сейчас «избиратели, похоже, сделали совершенно четкую оценку шансов двух кандидатов на избрание, и по крайней мере в этот день в Мичигане Байден в этом плане оказался сильнее», отмечает эксперт.

Именно поддержка афроамериканского электората, как пишет The Hill, стала краеугольным камнем успеха Байдена. Так, в Миссисипи, где доля чернокожих избирателей среди всех, кто приходит на участки, является самой высокой в стране, Байден, по сути, уничтожил Сандерса, опередив его более чем на 60 процентных пунктов. «Именно чернокожие избиратели дали ему оглушительную победу, которая оставила ему шансы на борьбу за право стать кандидатом по итогам праймериз, прошедших в Южной Каролине 29 февраля; чернокожие избиратели оказали моральную поддержку его результатам в ходе «супервторника», имеющим стратегическое значение; и чернокожие избиратели вновь обеспечили ему результат в этот вторник», — подчеркивает издание.

В день праймериз оба фаворита гонки у демократов отменили массовые встречи с избирателями — из-за коронавируса. И у Сандерса, и у Байдена такие мероприятия должны были состояться в Кливленде (штат Огайо), однако от митингов было решено воздержаться. Число заразившихся новой инфекцией в Соединенных Штатах тем временем вплотную приблизилось к отметке 1 тыс. человек.

Отказ от этих акций, возможно, больнее ударил по Сандерсу, для которого массовые мероприятия стали непременным атрибутом двух его предыдущих президентских кампаний и важным организационным инструментом. Невозможность воспользоваться им может еще больше сократить его теоретические шансы на успешную борьбу за выдвижение своей кандидатуры, считает независимый аналитик Стюарт Ротенберг. «Без этих наполненных энтузиазмом собраний крайне трудно себе представить, как Берни сможет изменить ход внутрипартийной борьбы в стане демократов», — указывает эксперт, мнение которого приводит The Los Angeles Times.

Байден «возглавил президентскую гонку у демократов, сформировав мощную многорасовую коалицию на Юге и на Среднем Западе, которая смела сенатора Берни Сандерса и завершила молниеносное превращение Байдена из подчас неуклюжего аутсайдера в вероятного кандидата от партии», пишет NYT. Помимо афроамериканцев, в рядах его сторонников оказались также женщины и представители профсоюзов (в Мичигане, где базируются крупнейшие предприятия американского автопрома, это более чем весомая сила). К ним присоединяется и «новая волна умеренных белых избирателей, которые ассоциировали себя с демократами в результате бегства от Республиканской партии президента Трампа». Теперь же успехи мини-вторника, скорее всего, еще больше окрылят и самого Байдена, и его сторонников, а также тех, кого обозреватели относят к «сомневающимся», что лишь укрепит его позиции, — даже если Сандерс в ближайшие часы или дни не объявит о выходе из гонки и не призовет поддержать оказавшегося сильнее товарища по партии.

Аналогичным образом успех Байдена оценивает и The Hill, отмечая, что сейчас бывший напарник Обамы «гарантировал себе еще один, уже последний шанс в свои 77 лет увенчать продолжавшуюся пять десятилетий политическую карьеру крупнейшим из всех возможных трофеев».

Ряды претендентов, которые рассчитывали добиться права представлять Демократическую партию на президентских выборах, заметно поредели еще неделю назад. С предвыборной дистанции сошли, в частности, бывший мэр Саут-Бенда Пит Буттиджич, сенаторы из Массачусетса и Миннесоты Элизабет Уоррен и Эми Клобушар, а также бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг (миллиардер, впрочем, в гонке участвовал всего несколько месяцев и завершил ее так же бесславно, как и свои предыдущие попытки претендовать на Белый дом).

Все четверо выбыли из борьбы непосредственно перед «супервторником» или сразу после его завершения. За неделю до мини-вторника праймериз проводились сразу в 14 штатах, в том числе в крупнейшем — Калифорнии, а также в Американском Самоа (в выборах президента жители этой территории США участия не принимают, однако за делегатов партийного съезда, где и будет официально выдвинут единый кандидат, голосовать могут). В общей сложности на кону стояли голоса более чем 1,3 тыс. делегатов конвента, который пройдет в середине июля.

В общей сложности на кону тогда стояли голоса более 1300 делегатов — представителей штатов и территорий США, которые примут участие в съезде Демпартии, который в середине июля пройдет в Милуоки. Всего в нем примут участие 3979 делегатов, для победы претенденту на выдвижение надо получить поддержку 1990 из них. С учетом того, что две трети необходимых для победы голосов «разыгрывались» как раз в ходе «супервторника», желание участников показать максимальный результат было более чем понятным.

Праймериз 3 марта оказались вторником с эпитетом «супер» для Байдена, бывшего «второго номера» первого чернокожего президента США Барака Обамы. Несмотря на казавшееся явным превосходство Берни Сандерса, Джо Байден смог «догнать и перегнать» сенатора, победив в 10 штатах, в том числе в Техасе, и «по-крупному» уступив Сандерсу только в Калифорнии. В итоге к 10 марта, по подсчетам The New York Times, основные участники гонки подошли со следующими результатами: Сандерс — 574 делегата, Байден — 670. У пока еще формально не отказавшейся от борьбы конгрессвумен с Гавайев Тулси Габбард — всего два делегата, и даже арифметических шансов на успех у нее не осталось.

Помимо личных успехов Байдена, после «супервторника» в его копилку могут попасть голоса и его недавних оппонентов — Клобушар (получила голоса семи делегатов), Буттиджич (26) и Блумберг (61) призвали своих сторонников голосовать за бывшего вице-президента. Элизабет Уоррен (69) пока не поддержала ни одного из оставшихся в гонке.

Выступая с краткой речью сразу после объявления самых первых результатов 10 марта, Байден придерживался весьма спокойного тона, не стараясь «уколоть» оказавшегося слабее оппонента. Бывший вице-президент говорил о необходимости «сплотить ряды» для того, чтобы сообща справиться с главным соперником — рассчитывающим на второй срок республиканцем Дональдом Трампом.

С учетом того, что сам Байден придерживается центристских взглядов, ему явно не помешает поддержка ключевого электората Сандерса — более либерально настроенных молодых американцев, которых увлекли социалистические идеалы 78-летнего политика. Кроме того, не факт, что Сандерс решит вскоре выйти из гонки — и значит Байдену придется еще посоревноваться с ним, в том числе в ходе назначенных на ближайшее воскресенье очных дебатов в Финиксе (штат Аризона). То, что Сандерс пока остается в гонке, дал понять в Twitter его помощник Дэвид Сирота. «Чем жестче будет сезон праймериз, тем лучше это будет для кандидата Демократической партии, тем более закаленным в боях он будет», — написал он.

The tougher the primary is for the Democratic nominee, the better, more battle-tested the nominee will be.



Establishment demands for silence in the name of "unity" -- or for the end of a contested the primary -- don't serve the cause of defeating Trump. They weaken that cause. https://t.co/15Svy58RIR