Сын Трампа отказался от выдвижения на пост президента в 2024 году

Дональд Трамп-младший не намерен выдвигаться на пост президента США в 2024 году. Об этом 42-летний старший сын американского лидера рассказал в интервью информационному порталу Axios.

Он подчеркнул, что не будет баллотироваться и участвовать в предвыборной гонке, так как его главной целью является помощь в переизбрании отца на предстоящих выборах 2020 года.

Портал SurveyMonkey провел опрос среди 1854 избирателей-республиканцев о кандидатурах, которые они бы поддержали на президентском посту после 2024 года. Опрос проходил с 14 по 17 декабря 2019 года. Согласно опубликованным данным, 40% сторонников Республиканской партии проголосовали бы за вице-президента Майкла Пенса. Дональда Трампа-младшего хотели бы увидеть в главном кресле страны 29%. За бывшего постпреда США Никки Хейли голоса отдали бы 26% американцев, а за дочь главы государства Иванку Трамп — около 16%. Госсекретарю Майклу Помпео симпатизирует всего 13% опрошенных. 11% граждан не смогли ответить на вопрос. Остальные голоса были разделены между оставшимися кандидатами-республиканцами.

Отмечается, что больше всего людей молодого возраста отдает предпочтение Трампу-младшему, в то время как Пенс пользуется популярностью среди старшего поколения. Респондентам разрешалось выбирать сразу несколько понравившихся им потенциальных кандидатов.

В сентябре 2018 года Дональд Трамп-младший назвал экс-президента Барака Обаму «лучшим продавцом» Америки.