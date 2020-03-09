Прямой эфир
Сюжет:

Сын Трампа отказался от выдвижения на пост президента в 2024 году

0
Фото: Global Look Press/Paul Hennessy/ZUMAPRESS.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дональд Трамп-младший не намерен выдвигаться на пост президента США в 2024 году. Об этом 42-летний старший сын американского лидера рассказал в интервью информационному порталу Axios.

Он подчеркнул, что не будет баллотироваться и участвовать в предвыборной гонке, так как его главной целью является помощь в переизбрании отца на предстоящих выборах 2020 года.

Портал SurveyMonkey провел опрос среди 1854 избирателей-республиканцев о кандидатурах, которые они бы поддержали на президентском посту после 2024 года. Опрос проходил с 14 по 17 декабря 2019 года. Согласно опубликованным данным, 40% сторонников Республиканской партии проголосовали бы за вице-президента Майкла Пенса. Дональда Трампа-младшего хотели бы увидеть в главном кресле страны 29%. За бывшего постпреда США Никки Хейли голоса отдали бы 26% американцев, а за дочь главы государства Иванку Трамп — около 16%. Госсекретарю Майклу Помпео симпатизирует всего 13% опрошенных. 11% граждан не смогли ответить на вопрос. Остальные голоса были разделены между оставшимися кандидатами-республиканцами.

Отмечается, что больше всего людей молодого возраста отдает предпочтение Трампу-младшему, в то время как Пенс пользуется популярностью среди старшего поколения. Респондентам разрешалось выбирать сразу несколько понравившихся им потенциальных кандидатов.

В сентябре 2018 года Дональд Трамп-младший назвал экс-президента Барака Обаму «лучшим продавцом» Америки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жена Трампа-младшего подала на развод
Трампа не беспокоит встреча сына с российским юристом в 2016 году

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020