Трамп-младший назвал Обаму «лучшим продавцом» Америки

Бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама является «лучшим сейлзменом» Америки, заявил сын нынешнего лидера США Дональд Трамп-младший.

Комментируя возвращение в большую политику экс-главы Белого Дома, который активно включился в кампанию Демократической партии по промежуточным выборам в конгресс, Трамп-младший дал понять, что Обама умеет хорошо «продать» провалы как во внешней, так и во внутренней политике.

«Без сомнения, он (Обама — Ред.) наш лучший продавец. Все, кто способен думать, понимают, что он не сделал ничего хорошего для нашей экономики или внешней политики. Все, что он делал, в основном подвергало Америку риску и делало нас слабее. Каждый раз, когда он проводил «красную линию», другие страны спокойно пересекали ее», — цитирует сына президента США Breitbart News.

Только сейчас, по его словам, мировое сообщество поняло, что в Соединенных Штатах есть кто-то, намекая на своего отца, кто заботится об экономике и внешней политике страны.

7 сентября, выступая в университете штата Иллинойс, Обама заявил, что нынешний глава Белого дома «наживается на страхах и гневе» американцев. Он отметил, что люди, обладающие властью, хотят, чтобы все остальные оставались разделенными, злобными и циничными.

Сам же Трамп неоднократно обвинял администрацию Обамы в «катастрофах», пик которых пришелся на его президентство. Так, по его мнению, экс-президент «допустил» присоединение Крыма к России и конфликт с КНДР.

6 ноября в США пройдут выборы в конгресс. По их итогам полностью будет переизбрана палата представителей (нижняя палата парламента — ред.), а также сменится треть сенаторов. У Демократической партии есть серьезные шансы получить контроль над нижней палатой, что позволит им блокировать законодательные инициативы администрации президента Соединенных Штатов.