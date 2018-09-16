Трамп заявил о падении своего рейтинга из-за расследования Мюллера

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что расследование предполагаемого российского вмешательства в американские выборы в 2016 году Роберта Мюллера повлияло на его рейтинг, который упал на 25 пунктов поддержки в опросах.

На своей странице в социальной сети Twitter глава Белого дома отметил, что Мюллер использует данное дело против республиканцев, пытаясь навредить им на промежуточных выборах в конгресс, пишет «Газета.ру».

While my (our) poll numbers are good, with the Economy being the best ever, if it weren’t for the Rigged Russian Witch Hunt, they would be 25 points higher! Highly conflicted Bob Mueller & the 17 Angry Democrats are using this Phony issue to hurt us in the Midterms. No Collusion! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2018

Мюллер занимается расследованием вмешательства России в выборы президента США 2016 года. Американские спецслужбы заявляют о причастности России ко взлому компьютеров Национального комитета.

Москва обвинения во влиянии категорически отвергла, отметив их бездоказательность и указав, что подобные заявления являются частью внутриполитической борьбы в США.

14 сентября бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт согласился признать себя виновным по «российскому делу».