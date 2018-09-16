Прямой эфир

Трамп заявил о падении своего рейтинга из-за расследования Мюллера

0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что расследование предполагаемого российского вмешательства в американские выборы в 2016 году Роберта Мюллера повлияло на его рейтинг, который упал на 25 пунктов поддержки в опросах.

На своей странице в социальной сети Twitter глава Белого дома отметил, что Мюллер использует данное дело против республиканцев, пытаясь навредить им на промежуточных выборах в конгресс, пишет «Газета.ру».

Мюллер занимается расследованием вмешательства России в выборы президента США 2016 года. Американские спецслужбы заявляют о причастности России ко взлому компьютеров Национального комитета.

Москва обвинения во влиянии категорически отвергла, отметив их бездоказательность и указав, что подобные заявления являются частью внутриполитической борьбы в США.

14 сентября бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт согласился признать себя виновным по «российскому делу».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экс-советнику Обамы могут предъявить обвинения за работу иноагентом
Помпео пообещал «серьезные последствия» за вмешательство в выборы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017