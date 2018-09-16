Трамп заявил о падении своего рейтинга из-за расследования Мюллера
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что расследование предполагаемого российского вмешательства в американские выборы в 2016 году Роберта Мюллера повлияло на его рейтинг, который упал на 25 пунктов поддержки в опросах.
На своей странице в социальной сети Twitter глава Белого дома отметил, что Мюллер использует данное дело против республиканцев, пытаясь навредить им на промежуточных выборах в конгресс, пишет «Газета.ру».
Мюллер занимается расследованием вмешательства России в выборы президента США 2016 года. Американские спецслужбы заявляют о причастности России ко взлому компьютеров Национального комитета.
Москва обвинения во влиянии категорически отвергла, отметив их бездоказательность и указав, что подобные заявления являются частью внутриполитической борьбы в США.
14 сентября бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт согласился признать себя виновным по «российскому делу».