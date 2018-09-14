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СМИ сообщили о признании Манафортом вины по «российскому делу»

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт согласился признать себя виновным по «российскому делу», расследуемому специальным прокурором Робертом Мюллером.

Манафорт согласился признать себя виновным в сговоре против Соединенных Штатов, а также в сговоре с целью помешать правосудию, оказав влияние на свидетелей, пишет Bloomberg.

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При этом агентство отмечает, что пока не известно, согласится ли Манафорт сотрудничать со спецпрокурором США Мюллером в рамках дела о предполагаемом российском вмешательстве.

Второй по счету суд над экс-главой предвыборного штаба нынешнего президента США начнется в Вашингтоне 24 сентября. Ранее суд в Александрии штата Вирджиния признал его виновным по 8 из 18 пунктов предъявленного Манафорту обвинения.

Мюллер занимается расследованием вмешательства России в выборы президента США 2016 года. Американские спецслужбы заявляют о причастности России ко взлому компьютеров Национального комитета.

Москва обвинения во влиянии категорически отвергла, отметив их бездоказательность и указав, что подобные заявления являются частью внутриполитической борьбы в США.

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