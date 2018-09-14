СМИ сообщили о признании Манафортом вины по «российскому делу»

Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт согласился признать себя виновным по «российскому делу», расследуемому специальным прокурором Робертом Мюллером.

Манафорт согласился признать себя виновным в сговоре против Соединенных Штатов, а также в сговоре с целью помешать правосудию, оказав влияние на свидетелей, пишет Bloomberg.

При этом агентство отмечает, что пока не известно, согласится ли Манафорт сотрудничать со спецпрокурором США Мюллером в рамках дела о предполагаемом российском вмешательстве.

Второй по счету суд над экс-главой предвыборного штаба нынешнего президента США начнется в Вашингтоне 24 сентября. Ранее суд в Александрии штата Вирджиния признал его виновным по 8 из 18 пунктов предъявленного Манафорту обвинения.

Мюллер занимается расследованием вмешательства России в выборы президента США 2016 года. Американские спецслужбы заявляют о причастности России ко взлому компьютеров Национального комитета.

Москва обвинения во влиянии категорически отвергла, отметив их бездоказательность и указав, что подобные заявления являются частью внутриполитической борьбы в США.