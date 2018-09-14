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Американские СМИ сообщают о сделке Манафорта со следствием

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Фото: REUTERS/Bill Hennessy
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Американские СМИ сообщают о сделке бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта со следствием, предположительно ради смягчения наказания.

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По данным телеканала ABC, официально о сделке объявят 14 сентября. Манафорт признает себя виновным, однако пока неизвестно готов ли он сотрудничать с прокуратурой или делает это ради того, чтобы избежать лишних расходов и стресса.

Со ссылкой на свои источники телеканал утверждает, что 13 сентября представители спецпрокурора США Роберта Мюллера, который ведет расследование якобы вмешательства в президентские выборы в 2016 году, и адвокаты Манафорта четыре часа обсуждали условия сделки.

Второй по счету суд над экс-главой предвыборного штата нынешнего президента США начнется в Вашингтоне 24 сентября. Ранее суд в Александрии штата Вирджиния признал его виновным по восьми из 18 пунктам предъявленного Манафорту обвинения.

Мюллер занимается расследованием вмешательства России в выборы президента США 2016 года. Американские спецслужбы заявляют о причастности России ко взлому компьютеров Национального комитета.

Москва обвинения во влиянии категорически отвергла, отметив их бездоказательность и указав, что подобные заявления являются частью внутриполитической борьбы в США.

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