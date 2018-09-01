Адвокаты Трампа готовят доклад с опровержением его связей с Россией

Адвокаты президента США Дональда Трампа готовят доклад, который призван опровергнуть обвинения его политических оппонентов о наличии у главы Белого дома незаконных связей с Россией. Об этом рассказал один из юристов Рудольф Джулиани.

По его словам, данный доклад является своеобразным ответом на обвинения, с которыми против Трампа может выступить спецпрокурор США Роберт Мюллер. Также Джулиани отметил, что не знает выводы Мюллера по итогам расследования, но доклад считает мерой предосторожности, сообщает телеканал CNN.

По предварительным данным, доклад готов наполовину. В нем, в частности, будет идти речь о Майкле Флинне, занимавшем пост помощника президента по нацбезопасности, который был уволен и об утверждениях, о попытках Дональда Трампа препятствовать правосудию.

Мюллер занимается расследованием вмешательства России в выборы президента США 2016 года. Американские спецслужбы заявляют о причастности России ко взлому компьютеров Национального комитета.

Москва обвинения во влиянии категорически отвергла, отметив их бездоказательность и указав, что подобные заявления являются частью внутриполитической борьбы в США.

14 августа экс-сотрудница аппарата Белого дома Омароса Маниголт-Ньюман заявила, что обладает множеством аудиозаписей разговоров с президентом Трампом и может поделиться ими с Мюллером