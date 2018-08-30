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Трамп обратился в Верховный суд США из-за «российского досье»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент США Дональд Трамп потребовал от Верховного суда начать расследование о фальсификации документов сотрудниками федерального бюро расследований (ФБР) и министерства юстиции.

Именно на основе фальшивого досье, подготовленного федеральными ведомствами, началось расследование «дела о сговоре с Россией», считает американский лидер. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

По информации Трампа, сфальсифицированное досье подготовил агент британской разведки Кристофер Стил. Но суд по надзору за внешней разведкой (FISA) всё же предоставил ФБР ордер на слежку за членами предвыборного штаба Республиканской партии.

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«Ор (высокопоставленный чиновник Минюста США Брюс Ор. — Ред.) сказал ФБР, что досье не соответствует действительности. Это была ложь, но ФБР решило использовать документ в любом случае, чтобы нанести ущерб Трампу и шпионить за его предвыборной кампанией», — привел Трамп в одном из сообщений слова Ора.

Президент США призвал председателя Верховного суда поручить FISA провести расследование обстоятельств получения этого ордера и при обнаружении достаточного количества доказательств преступлений возбудить уголовное дело.

В апреле Трамп заявил о планах республиканцев ответить на иск о «сговоре с РФ», главной целью которого, по мнению Демократической партии, было создание препятствий для проведения президентской кампании 2016 года.

Обвинения в адрес России во «вмешательстве» в выборы президента США начались сразу после победы Трампа. Кремль неоднократно называл подобные высказывания необоснованными, отмечая, что Вашингтон не представляет никаких доказательств.

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