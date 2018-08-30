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Юридический советник Трампа уходит в отставку

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Фото: REUTERS/Alex Wroblewski
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Советник президента США по юридическим вопросам Дон Макган предположительно покинет свой пост осенью 2018 года. Об этом рассказал американский лидер Дональд Трамп.

На своей странице в социальной сети Twitter глава Белого дома заявил, что Макган оставит должность после возможного утверждения судьи Бретта Кавано в Верховном суде США, пишет «Федеральное агентство новостей».

Сотрудничать с Трампом советник начал во время предвыборной президентской кампании. Он выиграл для него несколько исков, которые подавали политические противники нынешнего американского лидера.

29 августа стало известно, что Трамп внял совету своих помощников и принял решение не увольнять в этом месяце министра юстиции и генерального прокурора Джеффа Сешнса.

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