Юридический советник Трампа уходит в отставку

Советник президента США по юридическим вопросам Дон Макган предположительно покинет свой пост осенью 2018 года. Об этом рассказал американский лидер Дональд Трамп.

На своей странице в социальной сети Twitter глава Белого дома заявил, что Макган оставит должность после возможного утверждения судьи Бретта Кавано в Верховном суде США, пишет «Федеральное агентство новостей».

White House Counsel Don McGahn will be leaving his position in the fall, shortly after the confirmation (hopefully) of Judge Brett Kavanaugh to the United States Supreme Court. I have worked with Don for a long time and truly appreciate his service! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 29, 2018

Сотрудничать с Трампом советник начал во время предвыборной президентской кампании. Он выиграл для него несколько исков, которые подавали политические противники нынешнего американского лидера.

29 августа стало известно, что Трамп внял совету своих помощников и принял решение не увольнять в этом месяце министра юстиции и генерального прокурора Джеффа Сешнса.