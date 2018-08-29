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Трамп решил не увольнять генпрокурора Джеффа Сешнса в этом месяце

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Фото: TASS/Zuma/Curtis Compton
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Президент США Дональд Трамп внял совету своих помощников и принял решение не увольнять в этом месяце министра юстиции и генерального прокурора Джеффа Сешнса.

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Окружение главы Белого дома смогла убедить Трампа подождать с решением об увольнении Сешнса в связи с продолжающимся расследованием спецпрокурора Мюллера о вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, пишет The Washington Post.

При этом издание, ссылаясь на источники в администрации, отмечает, что часть сенаторов-республиканцев не исключает отставки генпрокурора после промежуточных выборов в конгресс в ноябре 2018 года.

24 августа Трамп потребовал от Сешнса начать расследование в отношении бывшего кандидата на пост президента от Демократической партии Хиллари Клинтон, а также ее однопартийцев. Во время предвыборной гонки в США в 2016 году разгорелся скандал вокруг ее почты. Экс-первая леди подверглась критике за то, что использовала частный сервер для служебной переписки во время работы на посту главы Госдепартамента (2009–2013 годы).

25 августа президент раскритиковал министерство юстиции США за неэффективную работу. Глава государства недоволен тем, что пока ведомство занимается расследованием приписываемых России попыток вмешательства в американские выборы, «настоящие коррупционные дела остаются нетронутыми».

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