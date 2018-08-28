Путин освободил от должности 15 генералов силовых ведомств

Президент России Владимир Путин освободил от должности 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН и Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, в отставку отправлен заместитель главы МЧС Владлен Аксенов. Он был назначен замминистра по чрезвычайным ситуациям в феврале 2017 года.

Также среди освобожденных от должности значатся начальник Главного управления МЧС России по Томской области Михаил Бегун, замначальника Главного управления МВД России по Саратовской области Андрей Бойко, начальник УФСИН по Коми Игорь Ванеев, начальник УМВД России по Ульяновской области Юрий Варченко, первый замруководителя военного СУ СК России по Южному военному округу Дмитрий Васильев.

Кроме того, с постов сняты начальник ГУ МЧС по Мурманской области Владимир Гусев, глава ГУ МЧС по Сахалинской области Денис Ильинов, руководитель СУ СК по Кемеровской области Сергей Калинкин, замначальника ГУ МВД по Кемеровской области Игорь Коршунов и руководитель УФСИН по Омской области Сергей Корючин.

В июне глава государство также снял с должности шестерых генералов МЧС и МВД. В отставку были отправлены первый заместитель главы МЧС Владимир Степанов, главы МВД и ГУ МЧС по Крыму генерал-майор Сергей Абисов и генерал-лейтенант Сергей Шахов соответственно, руководитель департамента по финансово-экономической политике МВД генерал-лейтенант Надежда Ромашова, глава кемеровского ГУ МЧС генерал-майор Александр Мамонтов и начальник управления кадров Следственного комитета генерал-майор Виктор Долженко.