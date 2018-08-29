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Трамп допустил переименование соккера в футбол

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. В ходе разговора американский лидер допустил, что общеизвестное название игры может вытеснить в США местное слово «соккер».

«У нас это — соккер. Полагаю, вы называете его футболом. Может, однажды его переименуют и здесь», — приводят слова президента США журналисты Associated Press. 

Как уточняет «Газета.ру», Трамп и Инфантино обсудили предстоящий чемпионат мира 2026 года, организаторами которого выступят США, Канада и Мексика.

Ранее стало известно, что футбольная ассоциация Англии рассматривает возможность подачи заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

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