Трамп допустил переименование соккера в футбол

Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. В ходе разговора американский лидер допустил, что общеизвестное название игры может вытеснить в США местное слово «соккер».

«У нас это — соккер. Полагаю, вы называете его футболом. Может, однажды его переименуют и здесь», — приводят слова президента США журналисты Associated Press.

Как уточняет «Газета.ру», Трамп и Инфантино обсудили предстоящий чемпионат мира 2026 года, организаторами которого выступят США, Канада и Мексика.

Ранее стало известно, что футбольная ассоциация Англии рассматривает возможность подачи заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.