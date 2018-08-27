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Сборная Германии на ЧМ-2018 раскололась на два лагеря на расовой почве

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Фото: REUTERS/Axel Schmidt
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В сборной Германии по футболу во время чемпионата мира в России произошел раскол на расовой почве. Об этом в понедельник, 27 августа, пишет Bild.

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В первую группу вошли немецкие футболисты иностранного происхождения, в том числе Месут Озил, Илкай Гюндоган и Жером Боатенг. Второй лагерь образовали коренные немцы, среди которых были Томас Мюллер и Матс Хуммельс, уточняет «Газета.ру».

Представители обоих лагерей допускали в адрес партнеров по команде грубые шутки. Так, коренные немцы называли своих оппонентов «канаке» (насмешливое ругательство в адрес уроженцев других стран). Те, в свою очередь, называли их «картофелем». Подобное выражение зачастую используют турки в отношении немцев.

Конфликт также возник из-за заявки национальной команды. Коренных немцев возмутило приглашение в сборную форварда «Баварии» Сандро Вагнера. Они были недовольны, что в команду не попал нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане.

Сборная Германии неудачно выступила на чемпионате мира в России. Немцы проиграли сборным Мексики и Южной Кореи, но победили шведскую команду. Немецкая команда заняла итоговое четвертое место в группе F и завершила выступление на мундиале.

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